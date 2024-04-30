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Spor

Suudi Arabistan'dan Manchester United yıldızlarına kanca!

Suudi Arabistan ekipleri, Manchester United'ın sezon sonunda yollarını ayırmayı planladığı Raphael Varane, Casemiro ve Aaron Wan-Bissaka'ya talip oldu.

30 Nisan 2024 Salı 00:04 - Güncelleme:
Suudi Arabistan'dan Manchester United yıldızlarına kanca!
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Gelecek sezon kadrosunda büyük revizyona gitmek isteyen ve takımdan gönderilecek isimleri şimdiden belirleyen Manchester United'da üç isme talip çıktı.

ARABİSTAN EKİPLERİ TAKİPTE

İngiliz basınında çıkan habere göre sözleşmesi sezon sonunda sona erecek ve takımdan ayrılacak Raphael Varane için Al-Ittihad ve Al-Nassr kıyasıya bir yarışa girmiş durumda.

Ayrıca Al-Nassr'ın, İngiliz sağ bek Aaron Wan-Bissaka'yı da kadrosuna katmak istediği ve cüzi bir miktar bonservis ödeyebileceği söylendi.

Son olarak Jorge Jesus'un başında olduğu Al-Hilal'in de sözleşmesi 2026 yılında sona erecek Casemiro için güzel bir teklifle geleceği iddia edildi.

  • Raphael Varane
  • Casemiro
  • Wan-Bissaka

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