Suudi ekibinden Mbappe'ye dev teklif!

PSG'nin Japonya kampına alınmayan Fransız yıldız Kylian Mbappe ile çarpıcı transfer gelişmeleri yaşanıyor.

CHELSEA TALİP OLDU

Fransız basınından RMC'nin haberine göre; Mbappe'nin PSG tarafından satışa çıkarılmasının ardından yıldız oyuncuyla en çok adı geçen kulüp olan Real Madrid'in yanı sıra Chelsea de talip oldu.

600 MİLYON EURO TEKLİF!

Haberde, Suudi Arabistan Devleti'nin, Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal'de forma giymesini istediği Mbappe için de büyük bir teklif hazırladığı öne sürüldü. Hükümet, Mbappe'ye yıllık 200 milyon euro'dan 2 yıllık sözleşme ve PSG'ye de 200 milyon euro bonservis bedeli önerdi.

1 YIL DAHA KALMAK İSTİYOR

Kulübün kendisiyle yollarını ayırmak istemesine rağmen 24 yaşındaki yıldızın 1 yıl daha PSG'de kalıp gelecek sezon bonservissiz şekilde takımdan ayrılmak istediği kaydedildi.

"SADECE REAL MADRID'E GİDERİM"

Yine Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre ise Kylian Mbappe eğer bu yaz takımdan ayrılırsa Real Madrid'den başka bir takımda forma giymeyi aklının ucundan bile geçirmiyor.

"KİMSE KULÜPTEN BÜYÜK DEĞİL"

PSG yönetimi, Mbappe'nin Real Madrid ile şimdiden anlaştığını düşündüğü ve bu yüzden de yıldız oyuncuyla yolları ayırma kararı aldı.