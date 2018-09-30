Swansea City, Andre Ayew'i elden çıkarmak için Fenerbahçe'ye kolaylık sağlayacak

Sezon başında Fenerbahçe'nin Swansea City'den kiraladığı Andre Ayew'i Galler kulübü, elden çıkarmak için sarı lacivertlilere kolaylık sağlayacak.

İngiltere Championship'te mücadele eden Swansea, hem Premier Lig'e yükselmek hem de ekonomik yapıyı düzeltmek için maaş skalasında düzenlemeye gideceğini açıkladı.

Bu nedenle de takımda en yüksek maaşı alan Ayew'i kadrosunda düşünmüyor.

Ayew'in, Fenerbahçe forması ile 6 maçta 2 golü bulunuyor.

Ganalı oyuncunun sarı-lacivertli takımda kalmak istediği ve Comolli'nin de Benzia ile birlikte Ayew'i bonservisleriyle beraber takıma katılması için uğraştığı gelen haberler arasında.

GÖZLER YİNE AYEW'DE

Fenerbahçenin Rizespor önüne Beşiktaş maçındaki 11'le çıkması bekleniyor. Cocu'nun maçtaki en büyük kozları ise Ayew ve Slimani.

Son 3 maçta 2 gol, 1 de asist üreten Ayew'in attığı 2 golün ortasını yapan Hasan Ali Kaldırım da sol kanattan ataklara destek verecek.