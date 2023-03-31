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Spor

Tacettin Bakacak: Hedefimiz Süper Lig'e çıkmak

Spor Toto Süper 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nün yeni teknik direktörü Tacettin Bakacak takımın son durumunu değerlendirirken hedeflerinin Süper Lig'e çıkmak olduğunu belirtti.

31 Mart 2023 Cuma 15:56 - Güncelleme:
Tacettin Bakacak: Hedefimiz Süper Lig'e çıkmak
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nün yeni teknik direktörü Tacettin Bakacak, futbolcularına güvendiğini belirterek hedeflerinin Süper Lig'e çıkmak olduğunu söyledi.

Tacettin Bakacak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genç ve kendine güvenen bir takıma sahip olduklarını belirterek, "Öncelikli hedefimiz play-off'un içinde kalmak. Şu an zaten içindeyiz. İkinci hedefimiz üçüncülüğü kovalamak. Üçüncü hedefimiz ise Süper Lig'e çıkmak. Bunun için mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Ligin 30. haftasında 2 Nisan Pazar günü Tuzlaspor'u konuk edeceklerini hatırlatan Bakacak, "Şu anda bir hedef koyduk. Önümüzde 5 önemli maç var. Ama en önemlisi pazar günü Tuzlaspor ile oynayacağımız maç. O maça konsantre oluyoruz. Benim de ilk maçım. Daha önce bildiğim, tanıdığım oyuncular. İnşallah Tuzlaspor maçını da iyi bitirebilirsek önümüzün daha açık olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "TARAFTARLARIMIZI BİZLERİ DESTEKLEMEYE DAVET EDİYORUM"

Tacettin Bakacak, Keçiören'in Türkiye'nin en fazla genç potansiyeline sahip ilçelerinden biri olduğuna dikkati çekerek, taraftara kendilerini desteklemeye davet etti.

Pendikspor maçında kırmızı kart gören Rashad Muhammed dışında eksikleri olmadığını aktaran Bakacak, şunları kaydetti:

"Rashad Muhammed kırmızı kart cezalısı. En az iki maç ceza gelecek diye tahmin ediyorum. Onun dışında başka bir eksiğimiz yok. Bu çocukların Süper Lig'i hedeflemeleri lazım. İnşallah o hedefi gerçekleştirmeye çalışacağız ki inanıyorum, play-off'a kalırsak en rahat takımlardan biri biz olacağız. Çünkü diğerleri camia takımları. Yani seyirci kapasitesi büyük takımlar. Bizde böyle bir baskı yok. Bu da bize bir avantaj olarak dönebilir. Ben futbolcularıma 'Size güveniyorum ve sizler burada oynamayı hak ettiniz.' diyorum. En kötü şartta play-off oynayacağımıza inanıyorum, çünkü çok büyük emek verdik. Takımdan ayrılan eski hocamız Ahmet Cingöz'e teşekkür ederim. O da çok emek verdi, başarılı oldu. Son olarak taraftarımıza bir çağrım olacak. Taraftarlarımızı bizleri desteklemeye davet ediyorum. Lütfen maçlarımızı tribünden izleyin. Bu kulüp siz taraftarlar için var. Buraya kadar geldik. Onların da vereceği destekle inşallah Süper Lig'e çıkacağız."

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