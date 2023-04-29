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Spor

Tacettin Bakacak: Kötü bir mağlubiyet aldık

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında evinde Manisa FK'ya 3-0 yenilen Ankara Keçiörengücü'nde teknik direktör Tacettin Bakacak, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA29 Nisan 2023 Cumartesi 17:06 - Güncelleme:
Tacettin Bakacak: Kötü bir mağlubiyet aldık
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Manisa FK mağlubiyeti ardından konuşan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tacettin Bakacak, "Maçı kazansaydık play-off umutlarımız sürecekti. Çok istedik ama olmadı." dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karılaştığı Manisa Futbol Kulübü'ne 3-0 yenildi. Maçın ardından konuşan Keçiörengücü Teknik Direktörü Tacettin Bakacak, "Kötü bir mağlubiyet aldık. Maçı kazansaydık play-off umutlarımız sürecekti. Çok istedik ama olmadı. Başkanımıza da bana bu şansı verdiği için teşekkür ediyorum. Keçiörengücü her zaman kalbimde. Başarılar diliyorum. İnşallah yeni sezonda çok daha iyi bir Keçiörengücü izleriz." diye konuştu.

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