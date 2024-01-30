Taçspor, EMCA üyeliğine kabul edilen ilk Türk spor kulübü oldu

EMCA ana etkinlik alanı olarak, Avrupa'da en az 5 spor dalında faal olan kulüplerin çıkarlarını temsil etmek, psikolojik, fiziksel ve ahlaki bütünlüğün aracı olarak sporun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak, sporun tanıtılmasına yönelik projeler geliştirmek olarak belirlemiş bir uluslararası platformdur. Temel kuruluş amacı Avrupa'da spor faaliyetlerini iyileştirmek olan EMCA, aynı zamanda ERASMUS projeleriyle eğitim ve öğretime de destek vermektedir.

Bu ana hedefin yansıra doping, sporda hoşgörüsüzlük ve şiddete karşı mücadele edebilmek, engellilerin spora erişimini kolaylaştırmak ve sporda cinsiyet eşitliğini sağlamak gibi önemli konular da EMCA'nın faaliyetlerindendir.

EMCA üyeleri arasında ise yakından tanıdığımız Lazio, Sporting Lizbon, Dinamo Bükreş, Everton, Feyenord Rotterdam, Bayer Leverkusen ve Olimpiakos gibi takımlar bulunmaktadır.

Kökleri 1947 yılına uzanarak ülkemizin en köklü spor kulüplerinden biri olan ve bugün 6 spor dalında faaliyetini sürdürmekte olan Taçspor Kulübü, 2015 senesinden itibaren Galatasaray SK'nün bir parçası olmuştur.

2023 Kasım ayında yapmış olduğu başvurunun olumlu değerlendirilmesi sonucunda, 29 Ocak 2024 tarihinde Brüksel'de yapılan EMCA Genel Asamblesi'nin oylaması sonucunda, Taçspor bu önemli kuruluşa kabul edilen ilk Türk spor kulübü oldu.

Taçspor Kulübü adına toplantıya katılan ve üyelik beratını teslim alan Başkan Polat Bengiserp, 2024 yılının ilk EMCA toplantısında yaptığı sunum ve konuşmayla Taçspor Kulübü'nü EMCA üyelerine tanıttı ve bu çok uluslu yapıya kabul edilen ilk Türk kulübü olmaktan dolayı gururlu olduklarını ifade etti.