Tadic: Çok yüksek hedeflerimiz var

Fenerbahçeli Dusan Tadic, Union Saint-Gilloise maçı sonrası görüşlerini aktardı.

Deneyimli oyuncu, "Zor bir maç olacağını bekliyorduk. Fiziksel olarak güçlü bir takıma karşı oynadık. Direkt oynayan bir takım. Biz de buna hazırdık. Planımız iyi işledi. Onları nasıl durdurabileceğimizi biliyorduk. İyi bir şekilde cevap verdik. Onların direncini kırdık. Önemli bir galibiyet aldık. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bizi muazzam şekilde desteklediler" dedi.

"HER KUPAYI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Dusan Tadic, sözlerine, "Bizim çok yüksek hedeflerimiz var ama maç maç düşünüyoruz. Şu anda tek düşüncemiz Union Saint-Gilloise'yi elemek. Her kupayı kazanmak istiyoruz. Union Saint-Gilloise'yi elemek istiyoruz ve sonrasında neler olacağını göreceğiz." diye devam etti.

"FERDİ VE JAYDEN İLE GÜÇLÜ İLETİŞİMİMİZ VAR"

Ferdi Kadıoğlu ile uyumu sorulan Sırp yıldız, "Ferdi ve Jayden ile güçlü iletişimizim var. Aynı dili konuşuyoruz. Çok fazla maç oynayacağız ama böyle devam etmek güzel. Aynı zamanda Ferdi ve Jayden ile çok uzun zamandır oynuyoruz ve oynamaktan da keyif alıyoruz. Bu kimyayı da görüyorsunuz." sözlerini sarf etti.