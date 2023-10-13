Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic, Sırbistan'ın Macaristan ile deplasmanda oynayacağı maç öncesinde konuştu.

"BİZE İLHAM VERİYOR"

Sırbistan'ın son dönemde deplasmanda oynadığı belirleyici maçlarda iyi sonuçlar aldığı hatırlatılan Tadic, "Güzel stadyumlarda ve güzel sahalarda oynamayı seviyoruz. Belki de bu bize ilham veriyor. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama evimizde de belirleyici maçlar oynadık ve iyi maçlar çıkardık" sözlerini kullandı.

"TAKIM RUHU ÇOK İYİ"

Tadic, Macaristan ile Puskas Arena'da oynayacakları maç için, "Biz hazırız. İyi sonuçlara devam etmek istiyoruz. En önemlisi bir sonraki maç ve nasıl gideceğini göreceğiz. Kazanmak harika olur ama salı günü oynayacağımız maçı da kazanmak zorundayız. İyi oynamak zorundayız ve takım ruhumuz çok iyi." dedi.

"BİZİM DE TARAFTARIMIZ OLACAK"

34 yaşındaki futbolcu, Macaristan deplasmanında Sırp taraftarların da olmasını beklediğini söyledi ve, "Dürüst olmak gerekirse, destek alacağımızı umuyorum. Çok sayıda taraftarımızın olacağını duydum. Ev sahibi taraftarlar çoğunlukta olacak ama bizim de taraftarlarımız olacak." diye konuştu.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Ajax'ın ardından transfer olduğu Fenerbahçe için de konuşan Tadic, "Güzel bir şehir, harika bir kulüp, taraftarlar da öyle. Her şey yolunda gidiyor. Tabii ki devamlılık ve iyi durumda olmak her zaman önemli. Son maçınız ne kadar iyiyse, o kadar iyisinizdir. Kendinizi tekrar etmeniz önemli, her maç yeni bir kanıttır" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de şu ana kadar 16 maçta sahaya çıkan Dusan Tadic, 6 gol attı ve 3 asist yaptı.