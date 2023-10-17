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Spor

Tadic yıldızlaştı, Sırbistan son maça bıraktı

EURO 2024 Elemeleri G Grubu'nda Sırbistan, sahasında Karadağ'ı 3-1 mağlup etti.

17 Ekim 2023 Salı 23:57 - Güncelleme:
Tadic yıldızlaştı, Sırbistan son maça bıraktı
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Avrupa Şampiyonası Elemeleri G Grubu'nda Sırbistan, Karadağ'ı konuk etti.

Rajko Mitic Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Sırbistan 3-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Maçın 9. dakikasında Mitrovic ile öne geçen Sırbistan'a Karadağ 36'da Jovetic'le beraberliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 bitti.

İkinci yarıda üstünlüğünü kaybetmeyen Sırbistan 73'te Mitrovic ve 77'de Tadic'in golleriyle skoru 3-1 yaparak üç puanı kaptı.

Mücadelede ilk 11'de sahaya çıkan Fenerbahçeli Dusan Tadic, attığı golün yanı sıra yaptığı asistle galibiyetin mimarlarından oldu.

Bu sonuçla Sırbistan 13 puana yükselerek EURO 2024 şansını sürdürdü. Karadağ ise 8 puanda kaldı.

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