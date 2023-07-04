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Spor

Taha Altıkardeş, Göztepe'de

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Taha Altıkardeş ile 1 yıl opsiyonlu 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

IHA4 Temmuz 2023 Salı 13:11 - Güncelleme:
Taha Altıkardeş, Göztepe'de
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Göztepe, yeni sezona iddialı girmek için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar daha önce Kasımpaşa'dan Tarkan Serbest, Altınordu'dan Ali Dere'yi ve A. Keçiörengücü'nden ise Ogün Bayrak'ı kadrosuna katmıştı. İzmir temsilcisi, son olarak Trabzonspor'dan 19 yaşındaki defans oyuncusu Taha Altıkardeş'i transfer ettiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "2003 doğumlu defans oyuncusu Taha Altıkardeş ile 1 yıl opsiyonlu 3+1 yıllık sözleşme imzaladık. Son olarak Trabzonspor forması giyen Taha Altıkardeş'e Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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