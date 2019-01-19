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Tahincioğlu All Star 2019 yarın İstanbul'da yapılacak

Basketbolun yıldızlarının sahne alacağı Tahincioğlu All-Star 2019, yarın İstanbul'da yapılacak.

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Bu sene 16. kez düzenlenecek ve geçen sezon olduğu gibi yine Sinan  Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliğinde yapacağı organizasyon saat 14.00'te  başlayacak.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde forma giyen oyuncular, halk  oylaması sonunda All-Star'a davet edildi.

All-Star'da Asya ile Avrupa karmaları gösteri maçında karşı karşıya  gelecek. Basketbolseverler, gösteri maçından önce yetenek, 3 sayı ve smaç  yarışmalarıyla keyifli anlar yaşama fırsatı bulacak.

Yıldızlar boy gösterecek

Halk oylamasıyla seçilen Avrupa ve Asya karmalarında Tahincioğlu  Basketbol Süper Ligi'nin yıldızları parkeye çıkacak.

Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören yönetimindeki Asya karmasının  ilk 5'i Alp Karahan (Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol), Şehmus Hazer  (Banvit), Ali Muhammed (Fenerbahçe Beko), Assem Marei (Pınar Karşıyaka) ve Kenny  Gabriel'den (Türk Telekom) oluştu.

Yedeklerde ise Cevher Özer (Afyon Belediyespor), Joffrey Lauvergne,  Marko Guduric (Fenerbahçe Beko), Shaq McKissic (Gaziantep Basketbol), Berk Uğurlu  (Pınar Karşıyaka), Berkan Durmaz (TOFAŞ) ve Sylven Landesberg (Türk Telekom)  olacak.

Avrupa karmasının başantrenörlüğünü ise Anadolu Efes Başantrenörü  Ergin Ataman yapacak. Avrupa karmasının ilk 5'inde Adrien Moerman, Doğuş Balbay  (Anadolu Efes), Emir Preldzic (Bahçeşehir Koleji), Kartal Özmızrak (Darüşşafaka  Tekfen) ve Semih Erden (İstanbul Büyükşehir Belediyespor) bulunacak.

Ataman'ın takımının yedeklerinde ise Rodrigue Beaubois (Anadolu Efes),  Devin Williams (Arel Üniversitesi Büyükçekmece), Quino Colom (Bahçeşehir Koleji),  Jason Rich, Robin Benzing (Beşiktaş Sompo Japan), Aaron Harrison ve Göksenin  Köksal (Galatasaray) olacak.

Smaç yarışması merakla bekleniyor

All-Star organizasyonlarının merakla beklenen etkinliği smaç  yarışmasını da basketbolseverler merakla bekliyor.

Tahincioğlu Smaç Yarışması'nda Zach Auguste (Galatasaray), Shaq  McKissic (Gaziantep Basketbol), Chris Evans (Pınar Karşıyaka) ve Kenny Gabriel  (Türk Telekom) boy gösterecek.

3 sayı yarışmasında iddialı isimler

ING Bank 3 Sayı Yarışması'nda iddialı isimler yer alacak.

Anadolu Efes'ten Rodrigue Beaubois, Bahçeşehir Koleji'nden Andy  Rautins, Beşiktaş Sompo Japan'dan Can Maxim Mutaf, Fenerbahçe Beko'dan Marko  Guduric, Galatasaray'dan Aaron Malik Harrison, TOFAŞ'tan Yiğit Arslan ve Türk  Telekom'dan Sylven Landesberg 3 sayı çizgisinin gerisinden en fazla isabeti  bulmaya çalışacak.

Yetenek yarışması yapılacak

Organizasyonda yetenek yarışması da gerçekleştirilecek.

Leaseplan Yetenek Yarışması'nda Şehmus Hazer (Banvit), Doğuş  Özdemiroğlu (Darüşşafaka Tekfen), Hasan Emir Gökalp (Galatasaray), Berke Aygündüz  (Pınar Karşıyaka), Yunus Emre Sonsırma (Türk Telekom)çeşitli parkurlarda  zamana karşı mücadele ederek en iyi olmaya çalışacak.

Edis'ten konser

All-Star'da şarkıcı Edis, basketbolseverlere mini bir konser verecek.

Organizasyonda parkeye çıkacak Edis, şarkılarıyla taraftarların  eğlenceli vakit geçirmesini sağlayacak.

Organizasyonda ayrıca seyircilerin de dahil olacağı çeşitli  etkinlikler düzenlenecek.

All-Star maçını kadın hakemler yönetecek

Asya ve Avrupa karmalarının sahaya çıkacağı All-Star maçını kadın  hakem üçlüsü yönetecek.

Organizasyonda kadın hakemler Ayşenur Yazıcıoğlu, Özge Şentürk ve  Sinem Tetik görev alacak.

En hızlı emekleyen bebek aranıyor

Organizasyon kapsamında yapılacak etkinliklerden en dikkati çeken ise  "Yılın En Hızlı Bebeği"nin seçilmesi olacak.

"Emekleme Yarışı" etkinliğinde 6-15 aylık bebekler eğlenceli bir  mücadele verecek.

All-Star açık kanal ve Youtube'da

All-Star organizasyonu yayıncı kuruluş tarafından açık kanalda ve  Youtube'dan yayımlanacak.

Basketbolseverler Tivibu Spor'dan yayımlanacak maçı şifresiz takip  edebilecek. Dileyenler ise sosyal medyadan Youtube üzerinden etkinliği  izleyebilecek.

(AA)

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