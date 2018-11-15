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Tahkim Kurulu, Beşiktaş'a verilen para cezasını kaldırdı

Tahkim Kurulu, Beşiktaş’a verilen 110 bin TL’lik para cezasını kaldırdı.

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TFF’den yapılan açıklama şu şekilde:

Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Ve Tic. A.Ş.'nin PFDK'nın 08.11.2018 tarihli E.2018-2019/284 K.2018-2019/345 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Ve Tic. A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. Kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca verilen 110.000,00 TL para cezasının kaldırılmasına oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

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