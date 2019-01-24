Tahkim Kurulu, Eljif Elmas'ın 2 maçlık cezasını 1 maça indirdi

TFF’den yapılan açıklama şu şekilde:

TFF Tahkim Kurulu 24 Ocak 2019 günlü (4) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2018/405 - K.2019/18

Teknik adam Javier Agenjo Duran'ın Antalya Spor Faaliyetleri Sanayi A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 27.09.2018 tarih ve E.2018/448 - K.2018/455 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma talebinin reddine,

- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

2. E.2018/410- K.2019/19

Hatay Spor Kulübü Derneği'nin teknik adam İlhami Çankır ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 28.09.2018 tarih ve E.2018/488 - K.2018/482 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

3. E.2018/411- K.2019/20

Şanlıurfa Spor Kulübü Derneği'nin futbolcu İzzet Yıldırım ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 27.09.2018 tarih ve E.2018/507 - K.2018/451 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

4. E.2018/412- K.2019/21

Kayseri Spor Kulübü Derneği'nin futbolcu Ali Nadhoim Ahamada ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 09.11.2018 tarih ve E.2018/565 - K.2018/593 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

5. E.2018/430- K.2019/22

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin Kayseri Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 19.10.2018 tarih ve E.2018/513 - K.2018/550 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma talebinin reddine,

- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

6. E.2019/14- K.2019/23

Trabzon İl Hakemi Mustafa Karadeniz'in AFDK'nın 15.01.2019 tarihli E.2018-2019/840 K.2018-2019/1155 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma talebinin reddine,

- Trabzon İl Hakemi Mustafa Karadeniz'in MHK Talimatı'nın 38/a maddesi yoluyla FDT'nin 48/1-c ve 48/3. maddeleri uyarınca 1 yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasında ve MHK Talimatı'nın 38/b ve FDT 48/1-d maddeleri uyarınca cezanın kesinleşmesinden sonra lisansının iptal edilmesi yönünde verilenkararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,

7. E.2019/15- K.2019/24

Kasımpaşa Spor A.Ş.'nin, futbolcusu Diagne Mbaye ile ilgili PFDK'nın 22.01.2019 tarihli E. 2018-2019/549 K.2018-2019/654 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Kasımpaşa Spor A.Ş.'nin, futbolcusu Diagne Mbaye'nin rakip takım futbolcusuna tükürmesi nedeniyle FDT'nin 41/2. maddesi uyarınca 4 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine oybirliği ile,

8. E.2019/16- K.2019/25

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, futbolcusu Eljif Elmas ile ilgili PFDK'nın 22.01.2019 tarihli E. 2018-2019/547 K.2018-2019/652 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, futbolcusu Eljif Elmas'ın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezasının; 1 resmi müsabakadan men cezası olarak PFDK kararın düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.