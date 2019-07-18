Tahkim Kurulu, Fatih Terim'in 3 maçlık cezasını onadı
Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 3 maçlık cezasını onadı.
Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 3 maçlık cezasını onadı.
Ayrıntılar geliyor...
Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 3 maçlık cezasını onadı.
Ayrıntılar geliyor...
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