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Spor

Tahkim Kurulu'ndan Kayserispor'a kötü haber

Türkiye Futbol federasyonu Tahkim Kurulu, Kayserispor'un 3 puan silme cezasına ilişkin yaptığı itirazın reddedildiğini ve kararın onandığını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu.

2 Haziran 2023 Cuma 17:57 - Güncelleme:
Tahkim Kurulu'ndan Kayserispor'a kötü haber
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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'a Tahkim Kurulu'ndan kötü haber geldi.

Kurul, Kayserispor'un 3 puan silme cezasına ilişkin yaptığı itirazın reddedildiğini açıklğadı.

İşte Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama:

"Kayseri Spor Futbol A.Ş.'nin, Kulüp Lisans Kurulu'nun 23.12.2022 tarih ve E.71 – K.2022/03 sayılı kararına itirazı incelendi. Tahkim Kurulu'nun 24.03.2023 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada yapılan müzakere neticesinde;

KAYSERİ SPOR FUTBOL A.Ş.'NİN BAŞVURUSUNUN REDDİ İLE KARARIN ONANMASINA

-Başvuran, 24.03.2023 tarihli dilekçesi ve duruşmadaki beyanları ile erteleme talebinden feragat ettiğinden, erteleme talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile, karar verilmiştir."

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