21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7766
  • 6,3737
  • 272.067
  • 103118
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Taison'dan ırkçı tezahüratlara cevap

Ukrayna Premier Lig maçında Dinamo Kiev taraftarlarının ırkçı tezahüratlarına el hareketiyle karşılık verdiği için kırmızı kart gören Shakhtar Donetsk'in Brezilyalı futbolcusu Taison, yaşananlara sosyal medya aracılığıyla tepki gösterdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Taison, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, kendisine destek mesajı gönderenlere teşekkür ederek, "Irkımı seviyorum, ten rengim için savaşıyorum. Yaptığım her şey sadece bunun için. Böylesine insanlık dışı ve ahlaksızca bir davranış karşısında asla sessiz kalmam. Gözyaşlarım kızgınlık, durumu kabullenmeme ve o an bir şey yapamamaktan kaynaklanan çaresizlikten dolayıydı." ifadelerini kullandı.

Irkçılığa karşı mücadele etmeyi sürdüreceğini belirten 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Bizlere böyle anlarda güçlü olmamız, haklarımız ve eşitlik için savaşmamız öğretildi. Başımı dik tutup her zaman savaşacağım. Irkçı bir toplumda sadece ırkçı olmamak yeterli değil, aynı zamanda ırkçılığa karşı mücadele de etmeliyiz. Futbol ve dünya daha fazla saygıyı hak ediyor." yorumunu yaptı.

Ukrayna liginin 14. haftasında Shakhtar Donetsk'in 1-0 kazandığı Dinamo Kiev maçının 74. dakikasında Taison'un rakibine yaptığı faulün ardından oyun durmuştu. Taison, bu sırada Dinamo Kiev tribünlerinden kendisi ve vatandaşı Dentinho'ya yönelik yapılan ırkçı tezahürata dayanamayarak taraftarlara el hareketiyle karşılık vermiş, ardından topu sert bir şekilde tribüne doğru göndermişti. Taison ve vatandaşı Dentinho, olay nedeniyle gözyaşlarına hakim olamamış, maçın hakemi ise yaşananlar sonrası Taison'u kırmızı kartla cezalandırmıştı.

Teröristlerden hain tuzak! Komandolar etkisiz hale getirdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Cumhurbaşkanlığı'ndan 'ABD ziyareti' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan 'ABD ziyareti' açıklaması

Muhteşem fiyatlarda son şans!

Muhteşem fiyatlarda son şans!

MSB: Rusya ile dördüncü ortak kara devriyesi tamamlandı

MSB: Rusya ile dördüncü ortak kara devriyesi tamamlandı

MSB duyurdu: Son 24 saatte 19 taciz/saldırı gerçekleştirdiler

MSB duyurdu: Son 24 saatte 19 taciz/saldırı gerçekleştirdiler

Naim Süleymanoğlu'nun kızlarından suç duyurusu

Naim Süleymanoğlu'nun kızlarından suç duyurusu

Beşiktaş’taki dehşette yeni detay! O görüntüler ortaya çıktı

Beşiktaş’taki dehşette yeni detay! O görüntüler ortaya çıktı

Hayvanların ürkütücü anları

Hayvanların ürkütücü anları

9 yıllık sır cinayette beraat kararı verilmişti! Gerekçesi açıklandı

9 yıllık sır cinayette beraat kararı verilmişti! Gerekçesi açıklandı
 

POPÜLER HABERLER

Teröristlerden hain tuzak! Komandolar etkisiz hale getirdi

Teröristlerden hain tuzak! Komandolar etkisiz hale getirdi

Dumanlar her yeri sardı! Yüzlercesini ateşe verdiler...

Dumanlar her yeri sardı! Yüzlercesini ateşe verdiler...

Kan donduran olay: Ünlü tarihçi sevgilisini kesip nehre attı!

Kan donduran olay: Ünlü tarihçi sevgilisini kesip nehre attı!

Sofraların vazgeçilmezi! 150 yıllık değirmende öğütülüyor

Sofraların vazgeçilmezi! 150 yıllık değirmende öğütülüyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA