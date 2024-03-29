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Spor

Takım kararını verdi! Ligde kalıp, şampiyonluk olmak istiyor

Fenerbahçe, 2 Nisan günü Olağanüstü Genel Kurul'a giderek yaşananlar hakkında bir karar verecek. Ligde çekilmesi gündemde olan sarı lacivertlilerde futbol takımı ligde kalarak sona kadar savaşmak istiyor.

29 Mart 2024 Cuma 09:38 - Güncelleme:
Takım kararını verdi! Ligde kalıp, şampiyonluk olmak istiyor
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Sarı lacivertlilerin Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği maçta yaşanan olaylar, yaklaşık 2 haftadır gündemdeki sıcaklığını koruyor. Sahaya giren taraftarlar ile fiziksel arbedeye giren futbolcuların ceza alacağı konuşmaları sonrası F.Bahçe Yönetimi harekete geçmişti. Olağanüstü kongre kararı alan sarı lacivertliler, 2 Nisan'da futbol takımının ligden çekilmesi, faaliyetlerinin durdurulması ve lig değiştirilmesi yönünde oylama yapacak. Çoğunluk sağlanırsa yönetim bu yetkiye sahip olacak.

KARTAL, "TAKIM TAM KADRO" DEDİ

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Teknik Direktör İsmail Kartal, "Adana Demirspor maçında tam kadro olacağız. Önemli bir sakatlık problemimiz yok. Herkes geri döndü. Allah'ın izniyle 8'de 8 yapıp şampiyon olacağız. Avrupa'da da inşallah 4 maç sonra finale çıkabiliriz. 2 Nisan'da ne olursa olsun bazı şeylerin değişebileceğini düşünebiliyorum" demişti. Futbolcular da Teknik Direktör İsmail Kartal ile aynı düşüncede. Sezonun son bölümüne gelinmişken tamamlanmasından yanalar.

HEDEF 7 NİSAN'DAKİ FİNAL

Sarı lacivertli futbolcular, 7 Nisan'da Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçını kazanacaklarına ve ligdeki şampiyonluk yarışını göğüsleyeceklerine inanıyor. Çarşamba günü medya mensuplarıyla yaklaşık 3.5 saat süren bir toplantı yapan Başkan Koç, futbolcuların kendisiyle görüşmek istediğini ifade etmişti. Oyuncular kongre öncesi Başkan Ali Koç ile görüşüp, devam etmek istediklerini söyleyecek. Bu görüşmenin karara nasıl yansıyıp yansımayacağı ise merak konusu oldu...

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