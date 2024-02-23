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Spor

Takımdan kovulmuştu, Ten Hag geri çağırıyor!

Hakkında birtakım iddialar çıkan Mason Greenwood, Manchester United'dan kiralık olarak ayrılıp Getafe'de forma giyme başlamıştı. Kırmızı Şeytanlar'da teknik direktör Erik Ten Hag, genç yıldızın gelecek sezon takımda kalmasını istedi.

23 Şubat 2024 Cuma 21:30 - Güncelleme:
Takımdan kovulmuştu, Ten Hag geri çağırıyor!
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Erik ten Hag'ın kararıyla başka bir takıma kiralanan Mason Greenwood için karar verildi.

The Sun'da yer alan habere göre; Erik ten Hag'ın Getafe'ye kiralanan Mason Greenwood'un gelecek sezon takımda kalmasını istiyor.

Yıldız futbolcunun da MANU'da yarım kalmış bir hikayesinin olduğunu düşündüğü ifade edildi.

Getafe'de bu sezon etkili bir performans gösteren İngiliz oyuncu, dev takımları peşine takmayı başardı. Mason ile daha önce Barcelona ve Atletico Madrid'in ilgilendiği belirtiliyordu.

Getafe'de 24 maça çıkan Greenwood, 7 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

İngiliz futbolcu, tecavüze teşebbüs ve diğer bazı suçlardan tutuklanmış ve takımdan gönderilmişti.

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