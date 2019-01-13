Talisca'nın Alan paylaşımı Galatasaraylıları şok etti
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Talisca'dan Galatasaraylıların şok eden bir paylaşım geldi.
Forvet arayışlarını sürdüren sarı kırmızılı takımın Çin ekibi Guangzhou Evergrande'de forma giyen Alan Carvalho'yu transferine kesin gözüyle bakılırken, Brezilyalı futbolcunun Çin ekibinin kamp kadrosunda yer aldığı ortaya çıktı.
Galatasaray'ın gözdesi Alan ile takım arkadaşı olan Anderson Talisca, Dubai kampı yolculuğunda uçakta Alan ile birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaştı.
Talisca'nın bu paylaşımı Alan Carvalhao'nun gelişini dört gözle bekleyen Galatasaray taraftarında şok etkisi yarattı.
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