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Spor

Tam 5 eksik var! Fenerbahçe'nin Trabzonspor kadrosu belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kadrosu belli oldu.

16 Mart 2024 Cumartesi 17:07 - Güncelleme:
Tam 5 eksik var! Fenerbahçe'nin Trabzonspor kadrosu belli oldu
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Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada; Rodrigo Becao, Çağlar Söyüncü, Leonardo Bonucci, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King'in sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almadığı ifade edildi.

İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan, Osayi, Mert Müldür, Alexander Djiku, Serdar Aziz, Yusuf, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Rade Krunic, Fred, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, Zeki, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Serdar Dursun.

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