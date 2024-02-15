İSTANBUL 8°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Şubat 2024 Perşembe / 6 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,7429
  • EURO
    33,1626
  • ALTIN
    1978
  • BIST100
    9274.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Tamam mı, devam mı? Bayern Münih'ten Thomas Tuchel kararı
Spor

Tamam mı, devam mı? Bayern Münih'ten Thomas Tuchel kararı

Alman devi Bayern Münih, ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Thomas Tuchel'in geleceği hakkında kararını verdi.

15 Şubat 2024 Perşembe 16:26 - Güncelleme:
Tamam mı, devam mı? Bayern Münih'ten Thomas Tuchel kararı
ABONE OL

Bayern Münih yönetimi, ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Thomas Tuchel için kararını verdi.

Sky Sport Almanya'nın haberine göre; Bayern Münih yönetimi, son maçlarda alınan kötü sonuçlara rağmen Tuchel'in işleri düzelteceğini umuyor ve şimdilik yolları ayırmayı planlamıyor.

Ancak haberde; bu hafta sonu Bochum ile oynanacak maçta bir puan kaybı yaşanması durumunda Tuchel'in görevde kalamayacağı belirtilirken, takımın önündeki 4 resmi maçtan da galibiyet beklendiği yazıldı.

Alman basınında; ligde lider Bayer Leverkusen'e 3-0 yenilen ve Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Lazio'ya 1-0 kaybeden Bayern'de Tuchel ile yolların ayrılabileceği öne sürülmüştü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.