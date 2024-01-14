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Spor

Tamam mı devam mı? Kerem Aktürkoğlu kararını verdi

Galatasaray'ın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, için Avrupa'nın önemli kulüpleri sarı kırmızılı ekibin kapısını çalıyor. 25 yaşındaki başarılı futbolcu transfer konusunda kararını verdi ve yönetime iletti. İşte detaylar...

Sabah14 Ocak 2024 Pazar 10:57 - Güncelleme:
Tamam mı devam mı? Kerem Aktürkoğlu kararını verdi
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Galatasaray'ın milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun geleceğine dair çarpıcı bir gelişme yaşandı.

A Milli Takım ve Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'da konuşulmaya devam ediyor.

AJAX YAKINDAN İLGİLENİYOR

Yıldız futbolcuyla özellikle Hollanda'dan Ajax'ın yakından ilgilendiği belirtiliyor. Ayrılmak isteyen Steven Bergwijn'in yerine Kerem Aktürkoğlu düşünülüyor.

KARARI YÖNETİME BIRAKTI

Öte yandan Avrupa'da oynama hayalini sürdüren Kerem, geleceği ile ilgili kararı Galatasaray Kulübü'ne bırakıp, kulübün menfaatleri doğrultusunda hareket etme kararı aldı.

10 GOLE KATKI YAPTI

25 yaşındaki oyuncu, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 31 resmi maçta 8 gol 8 asistlik performans gösterdi.

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