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Spor

Taner Taşkın: 3 hafta bizim için final havasında geçecek

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında sahasında Dyorex Boluspor ile 1-1 berabere kalan Sakaryaspor'un deneyimli teknik direktörü Taner Taşkın maçın ardından açıklamalarda bulundu.

25 Nisan 2023 Salı 01:39 - Güncelleme:
Taner Taşkın: 3 hafta bizim için final havasında geçecek
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Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında sahasında Dyorex Boluspor ile 1-1 berabere kalan Sakaryaspor'un teknik direktörü Taner Taşkın, final havasında geçecek son 3 maçı kazanmak istediklerini söyledi.

Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Taşkın, iki haftadan beri kazanamadıklarını ve 90+'larda yedikleri gollerle deplasman mağlubiyetleri aldıklarını belirtti.

Taşkın, maça iyi başladıklarını özellikle sağ kanattan çok iyi ataklar yaptıklarını anlatarak, "Fakat maalesef 2 haftadan beri bireysel hatalardan dolayı goller yiyoruz. Bu da bizi sıkıntıya sokuyor." diye konuştu.

Kazanılan 1 puanın da kıymetli olacağını çünkü alttan gelen takımların bulunduğuna değinen Taşkın, rakiplerinin son şansları olduğu için olağanüstü mücadele ettiklerini vurguladı.

Taşkın, geride kalan 3 maçı da kazanmak için sahaya çıkacaklarını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Aslında bugün baktığımız zaman çok fazla yüzde 100 net pozisyon vermedik. Risk almamız gerekiyordu. Risk aldığınız zamanda mutlaka arka tarafta ufak tefek pozisyonlar vereceksiniz. Yapacak bir şey yok. Bunlar futbolun içinde var. 3 haftayı en iyi şekilde geçirip play-off'ta en yukarıda bitirmek istiyoruz. 3 hafta bizim için final havasında geçecek."

  • taner taşkın
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