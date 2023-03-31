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Spor

Taner Taşkın: 6 puanlık maçta galip gelmeyi becerebildik

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında evinde konuk ettiği Eyüpspor'u 2-0 yenen Sakaryaspor'da teknik direktör Taner Taşkın, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA31 Mart 2023 Cuma 00:18 - Güncelleme:
Taner Taşkın: 6 puanlık maçta galip gelmeyi becerebildik
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Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 2-0 yenen Sakaryaspor'un teknik direktörü Taner Taşkın, zirveye yaklaştıklarını ancak önlerindeki her maçın zorluk derecesinin yüksek olduğunu söyledi.

Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Taşkın, zirveye yaklaşabilmeleri için 6 puanlık Eyüpspor maçını mutlaka kazanmaları gerektiğini bildiklerini ifade etti.

Çok tecrübeli oyunculara sahip ancak ağır kalan rakiplerini iyi analiz ettiklerini belirten Taşkın, "Rakibi pasla yorduk. Şükürler olsun 6 puanlık maçta galip gelmeyi becerebildik. Önümüzde 8 maç var. Her maçın zorluk derecesi yüksek. Onun için ayaklarımızı yere sağlam basarak, hiç şımarmadan, adım adım zirveye gitmek istiyoruz." diye konuştu.

Taşkın, 9. sıradayken devraldıkları takımda oyuncuların öz güvenini kazanması ve fizik olarak temaslı, dar alanda oyun oynayabilen takım haline gelebilmesi için çok çalıştıklarını anlattı.

Puan farkını kapatarak ilk 2'ye girme şanslarının yüksek olduğunu aktaran Taşkın, "Her maç zorlu geçecek. Ben başta dahil olmak üzere oyuncularım da hiç şımarmadan Sakaryaspor'u layık olduğu yere taşımak için sonuna kadar mücadele edeceğiz." şeklinde konuştu.

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