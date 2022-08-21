İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ağustos 2022 Pazar / 24 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,0876
  • EURO
    18,1625
  • ALTIN
    1016.26
  • BIST100
    3020.2
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Taner Taşkın: Beklediğimiz bir sonuç değildi
Spor

Taner Taşkın: Beklediğimiz bir sonuç değildi

Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında Bodrumspor'a 3-1 yenilen Ankara Keçiörengücü'nde teknik direktör Taner Taşkın, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA21 Ağustos 2022 Pazar 21:26 - Güncelleme:
ABONE OL

Bodrumspor yenilgisi ardından konuşan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Benim takımımın böyle oynamaması gerekiyor. Daha derli toplu oynamamız gerekiyor. Oyuncularım ilk yarı afyon yutmuş gibilerdi." dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında Ankara Keçiörengücü, konuk ettiği Bodrumspor'a 3-1 yenildi. Maç sonu basın toplantısında konuşan Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın ise şu değerlendirmelerde bulundu:

Üzgünüz. Beklediğimiz bir sonuç değildi. Bodrumspor'u iyi analiz etmiştik. Maçın 4. dakikasında geriye düşmemiz konsantre eksikliğine neden oldu. İlk devre iyi değildik. İkinci devre galip gelebilmek için her şeyi yaptık. Bu maçtan çıkartılacak dersler var. Sahada beni tatmin eden bir oyun yoktu. Tekrardan kendimize döneceğiz. Rakibimiz çok sistemli oynadı. Bizi de iyi analiz etmişler. Benim takımımın böyle oynamaması gerekiyor. Daha derli toplu oynamamız gerekiyor. Oyuncularım ilk yarı afyon yutmuş gibilerdi. Sorumluluk tamamen bana ait. Bu maç bize güzel bir uyarı oldu.
  • taner taşkın
  • ankara keçiörengücü
  • spor toto 1 lig
  • bodrumspor

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.