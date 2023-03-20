Taner Taşkın: Bunun sorumlusu benim

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Bodrumspor'u 2-1 yenen Sakaryaspor'un teknik direktörü Taner Taşkın, galibiyetin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Taşkın, oyuna çok iyi başladıklarını ifade etti.

Maçın zor geçeceğini daha önce konuştuklarını aktaran Taşkın, zirvedeki mücadelenin devam etmesi için mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıktıklarını anlattı.

Taşkın, takımının ilk yarıdaki oyununu beğendiğini belirterek, "İnşallah oyunumuzu daha çok geliştirerek önümüze bakmaya devam edeceğiz." dedi.

Bundan sonraki tüm maçların çok zor olacağına değinen Taşkın, "Maçın ilk yarısında oyunu domine eden, golü bulan, çok iyi mücadele eden, iyi pas yapan takım bizdik. Hareketsiz olduğunu düşündüğüm iki oyuncuyu saha kenarına aldım. Bu konuda doğru karar veremedik, bunun sorumlusu benim. İkinci yarıda arzu ettiğim oyunu sahaya yansıtamadık. Rakibin frikikten golü bulmasıyla panikledik." diye konuştu.

Galibiyeti stat dışında maçı izleyerek takımlarına destek veren taraftarlara armağan eden Taşkın, sakatlığı bulunan golcü oyuncu Kabongo Kasongo'nun gelecek hafta kadroda yer alacağını sözlerine ekledi.