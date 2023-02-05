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Spor

Taner Taşkın: Güzel bir galibiyet aldık

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 2-0 yenen Sakaryaspor'da teknik direktör Taner Taşkın, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA5 Şubat 2023 Pazar 23:51 - Güncelleme:
Taner Taşkın: Güzel bir galibiyet aldık
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Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'nü 2-0 yenen Sakaryaspor'un teknik direktörü Taner Taşkın, güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Taşkın, iyi oyun ve galibiyet serisini devam ettirmek isteğiyle maça çıktıklarına dikkati çekti.

Maça hızlı başladıklarını, iki tane ciddi pozisyon bulduklarını fakat gole çeviremediklerini belirten Taşkın, "İlk devrenin bitimine doğru bir penaltı bulduk. Penaltı golüyle devreye moralli girdik. İkinci devre de istekli ve arzulu bir oyun vardı. Rakibimizin de pozisyonları vardı çünkü iyi bir takım. Son oynadığı 10 maçta 1 mağlubiyet almış. Oyuncularım bugün çok iştahlılardı, söylediğimiz her şeyi yerine getirdiler. Bu muhteşem seyircinin önünde güzel bir galibiyet aldık. Bu galibiyeti taraftarımıza armağan ediyorum." dedi.

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