İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Kasım 2022 Salı / 21 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6022
  • EURO
    19,2339
  • ALTIN
    1059.39
  • BIST100
    4570.2
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Taner Taşkın: İyi oynayarak kaybettik
Spor

Taner Taşkın: İyi oynayarak kaybettik

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında deplasmanda Göztepe'ye 2-1 yenilen Ankara Keçiörengücü'nde teknik direktör Taner Taşkın, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA14 Kasım 2022 Pazartesi 23:40 - Güncelleme:
Taner Taşkın: İyi oynayarak kaybettik
ABONE OL

Göztepe'ye 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuşan Ankara Keçiörengücü'nün Teknik Direktörü Taner Taşkın, iyi oynayarak kaybettiklerini ifade ederek, "Her mağlubiyet böyle olsun." diye konuştu.

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Göztepe'ye konuk olan Ankara Keçiörengücü, rakibine 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, dün İstanbul'da gerçekleştirilen hain saldırıdan ötürü üzgün olduğunu ifade ederek, "Devletimizin ve hükümetimizin yanındayız. Biz güçlü bir ülkeyiz, bunları da aşacağız." dedi.

Göztepe maçına 4 oyuncu eksikleriyle çıktıklarını ifade eden Taşkın, "Maçtan önce bu oyuncu grubun eksikliği aratmayacağını söylemiştim. Herkes sonuna kadar mücadele etti, varını yoğunu ortaya koydu. Yolumuz uzun. Bu sezon ilk deplasman mağlubiyetimizi aldık. Her mağlubiyet böyle olsun diyorum. İyi oynayarak kaybettik. Göztepe harika bir seyirciye sahip. Güzel bir galibiyet aldılar. İyi futbol oynayarak ligi iyi yerlerde bitirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

  • taner taşkın
  • ankara keçiörengücü
  • spor toto 1 lig
  • göztepe

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.