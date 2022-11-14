Taner Taşkın: İyi oynayarak kaybettik

Göztepe'ye 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuşan Ankara Keçiörengücü'nün Teknik Direktörü Taner Taşkın, iyi oynayarak kaybettiklerini ifade ederek, "Her mağlubiyet böyle olsun." diye konuştu.

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Göztepe'ye konuk olan Ankara Keçiörengücü, rakibine 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, dün İstanbul'da gerçekleştirilen hain saldırıdan ötürü üzgün olduğunu ifade ederek, "Devletimizin ve hükümetimizin yanındayız. Biz güçlü bir ülkeyiz, bunları da aşacağız." dedi.

Göztepe maçına 4 oyuncu eksikleriyle çıktıklarını ifade eden Taşkın, "Maçtan önce bu oyuncu grubun eksikliği aratmayacağını söylemiştim. Herkes sonuna kadar mücadele etti, varını yoğunu ortaya koydu. Yolumuz uzun. Bu sezon ilk deplasman mağlubiyetimizi aldık. Her mağlubiyet böyle olsun diyorum. İyi oynayarak kaybettik. Göztepe harika bir seyirciye sahip. Güzel bir galibiyet aldılar. İyi futbol oynayarak ligi iyi yerlerde bitirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.