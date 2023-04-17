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Spor

Taner Taşkın: Play-off'taki yerimizi sağlamlaştırmamız gerekiyor

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında deplasmanda Bandırmaspor'a 3-2 yenilen Sakaryaspor'da teknik direktör Taner Taşkın maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA17 Nisan 2023 Pazartesi 19:41 - Güncelleme:
Taner Taşkın: Play-off'taki yerimizi sağlamlaştırmamız gerekiyor
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Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında deplasmanda Beyçimento Bandırmaspor'a 3-2 mağlup olan Sakaryaspor'un teknik direktörü Taner Taşkın, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getirdi.

Taşkın, karşılaşmanın ilk yarısında çok kötü oynadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

Bir haftada 3 maç oynadığımız için biraz yorgunduk. İlk yarıda sahada hiç yoktuk. İkinci devre maçı çevirme adına her şeyi yaptık. Yediğimiz üçüncü gol VAR'dan geçerli sayıldı. Bir an önce toparlanmamız lazım. Play-off'taki yerimizin çok sağlam olduğunu söyleyemeyiz. Dört maçımızın en az ikisini kazanıp play-off'taki yerimizi sağlamlaştırmamız gerekiyor. Biz bu günleri atlatırız çünkü ikinci devre oyuncuların göstermiş olduğu reaksiyon çok önemliydi.

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