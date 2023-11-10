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Spor

Taner Taşkın: Sonuna kadar mücadele vereceğiz

Bandırmaspor Teknik Direkötü Taner Taşkın, Manisa Futbol Kulübü karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu. Taşkın, hedeflerinin kupa almak olduğunu dile getirdi.

IHA10 Kasım 2023 Cuma 18:29 - Güncelleme:
Taner Taşkın: Sonuna kadar mücadele vereceğiz
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Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'in 12. hafta karşılaşmasında konuk olacağı Manisa Futbol Kulübü maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında deplasmanda Manisa Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Bandırmaspor, 12 Kasım Pazar günü saat 13.30'da Mümin Özkasap Stadı'nda oynanacak maçın son hazırlıklarını, Bandırmaspor Cinçukuru Tesisleri'nde gerçekleştiriyor. Teknik Direktör Taner Taşkın yönetiminde zorlu karşılaşmaya hazırlanan bordo-beyazlı futbolcular, bugünkü antrenmanda kısa pas, ısınma hareketleri ve dar alan oyun çalışması yaptı.

Teknik Direktör Taner Taşkın, antrenman öncesi yaptığı açıklamada, Bandırmaspor'un iki haftadır kazanan ve ligin 3'üncü sırasında yer alan bir takım olduğunu belirterek, "Her hafta hanemizde puan ya da puanlar görmek istiyoruz. Sonuna kadar yarışın içinde olmak istiyoruz" diye konuştu. Taşkın, "Lig arasına kadar kalan 6 maçı da kazanmak için sahada olacağız. Manisa Futbol Kulübü gerçekten şampiyonluk parolasıyla hazırlanmış, fakat 7 haftadan beri kazanamayan bir takım. Bu maç onlar için de son bir hamle olarak görünüyor ama bizim hedeflerimiz var. Bu doğrultuda her maçımızı son maç gibi oynamak zorundayız. Bu şehre kupa getirmek istiyoruz, onun için sonuna kadar mücadele vereceğiz. Şu an için sakat ya da cezalı bir futbolcumuz yok" dedi.

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