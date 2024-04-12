Tanguy Ndombele ortalığı birbirine kattı! ''Kendine kulüp bul'' dediler...

Galatasaray'ın büyük beklentilerle kiralık olarak kadrosuna kattığı Tanguy Ndombele için karar çıktı. Yıldız oyuncunun bileti kesildi.

TANGUY NDOMBELE KRİZİ!

Galatasaray'a sezon başında büyük umutlarla katılan Tanguy Ndombele, beklentileri karşılayamadı. Fiziğiyle sürekli eleştiri oklarının hedefinde olan Fransız orta saha için karar çıktı. İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Ndombele'nin bonservisini elinde bulunduran Tottenham, kararı verdi. Ada ekibinin, yıldız orta saha ile yeni sezon devam etmek istemediği aktarıldı. Öte yandan, 27 yaşındaki futbolcudan, kendisine kulüp bulması istendiği söylendi.

GALATASARAY DA İSTEMİYOR!

Galatasaray'ın da Tanguy Ndombele'den umudu kestiği ve satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı yazıldı.

SEZON KARNESİ

Bu sezon sarı kırmızlı formayla 25 maçta toplam 659 dakika süre alan Ndombele, 1 gol pası verdi. Yıldız oyuncunun piyasa değeri ise 11 milyon euro.

star.com.tr