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Spor

Tanguy Ndombele'ye bir talip daha!

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, Tanguy Ndombele için yıldız oyuncunun takımı Tottenham ile temaslara başladı.

30 Ağustos 2023 Çarşamba 22:14 - Güncelleme:
Tanguy Ndombele'ye bir talip daha!
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İsmi Fenerbahçe ve Galatasaray olmak üzere birçok takımla anılan Tanguy Ndombele için yeni bir iddia gündeme geldi.

Di Marzio'nun haberine göre; Inter, Tanguy Ndombele için Tottenham ile temaslara başladı.

İtalyan devi, Genoa ile anlaşma sağlayamayan Ndombele'nin durumunu Tottenham'a sordu.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Tottenham ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fransız orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.

TOTTENHAM PERFORMANSI

İngiliz ekibi, 26 yaşındaki futbolcuyu 2019 yılında Lyon'dan 62 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Tottenham'da 91 maçta sahaya çıkan Ndombele 10 gol attı ve 9 asist yaptı.

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