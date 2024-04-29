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Spor

Taraftarı heyecanlandıran paylaşım! Jayden Oosterwolde'den geri dönüş mesajı

Olympiakos deplasmanında sakatlanan Fenerbahçe'nin başarılı futbolcularından Jayden Oosterwolde yaptığı paylaşımla taraftarları heyecanlandırdı.

29 Nisan 2024 Pazartesi 16:32 - Güncelleme:
Taraftarı heyecanlandıran paylaşım! Jayden Oosterwolde'den geri dönüş mesajı
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Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'den taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos deplasmanında sakatlanan ve ameliyat olan Hollandalı futbolcu, yeşil sahada yer aldığı video paylaştı. Oosterwolde, bu paylaşımında "Kum saati" emojisi de kullanarak sahalara geri dönüşünün mesajını verdi.

İSMAİL KARTAL NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ameliyat olan ve sezonu kapattığı öne sürülen Oosterwolde için Olympiakos ile oynanan rövanş karşılaşması öncesi, "Jayden Oosterwolde şu anda iyi bir durumda ve çok güçlü bir kas yapısı var. Biz de beklenenden daha erken döneceğini düşünüyoruz. Lig bitmeden aramıza katılacağını düşünüyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

BU SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon 41 maçta süre bulan 23 yaşındaki Oosterwolde, 2 kez gol sevinci yaşadı.

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