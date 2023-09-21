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Spor

Taraftarlar çılgına döndü! Muslera performasıyla eleştirilerin odağı oldu

Galatasaray'ın dün akşam oynadığı Şampiyonlar Ligi grup maçında sarı kırmızılıların deneyimli kalecisi Fernando Muslera performansıyla eleştirilerin odağı oldu. Uruguaylı file bekçisinin yediği hatalı golle Kopenhag'ın 1-0 öne geçmesi sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

21 Eylül 2023 Perşembe 09:10 - Güncelleme:
Taraftarlar çılgına döndü! Muslera performasıyla eleştirilerin odağı oldu
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Kopenhag'ı sahasında konuk etti. Maça çok iyi başlayan ve birçok gol pozisyonundan yararlanamayan Sarı-kırmızılar, 2-0 geriye düştüğü maçtan 2-2'lik skorla ayrıldı.

Kopenhag'ın baskısı sonrası uzun vurmak yerine kısa bir pas vermeyi tercih eden Fernando Muslera, istediğini yapamadı. Danimarka temsilcisi bu hatanın ardından Mohamed Elyounissi'nin golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Muslera'nın, Diogo Gonçalves'in 58'de attığı gol öncesi kalesini terk etmesi de sosyal medyada eleştiri aldı.

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