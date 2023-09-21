Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Kopenhag'ı sahasında konuk etti. Maça çok iyi başlayan ve birçok gol pozisyonundan yararlanamayan Sarı-kırmızılar, 2-0 geriye düştüğü maçtan 2-2'lik skorla ayrıldı.

Kopenhag'ın baskısı sonrası uzun vurmak yerine kısa bir pas vermeyi tercih eden Fernando Muslera, istediğini yapamadı. Danimarka temsilcisi bu hatanın ardından Mohamed Elyounissi'nin golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Muslera'nın, Diogo Gonçalves'in 58'de attığı gol öncesi kalesini terk etmesi de sosyal medyada eleştiri aldı.