Taraftarların Ersun Yanal'a tepkisi artıyor: Bu mu bambaşka Fenerbahçe!

Fenerbahçe’de kötü gidişatın ardından göreve getirilen Ersun Yanal ligde henüz galibiyetle tanışamadı. Tecrübeli teknik adam, sarı-lacivertlilerle ligde çıktığı 3 maçta da berabere kalırken Türkiye Kupası’nda Giresunspor’u deplasmanda 5-2 yenip Ümraniye’ye dış sahada 1-0 mağlup olmuştu.

Özellikle taraftarların ‘kurtarıcı’ olarak gördüğü ve her fırsatta ‘İkinci yarıda bambaşka bir Fenerbahçe olacak’ diyen Ersun Yanal’ın da takımı henüz istenen seviyeye getirememesi camiada ve taraftarlar arasında çatlaklara sebep oldu.

Son olarak Bursaspor maçının ikinci yarısının tamamında baskı yiyen Fenerbahçe’de Ersun Yanal’ın oyuna müdahale etmemesi eleştirilere sebep olurken Twitter’da tecrübeli teknik adama tepki vardı. İşte o tweetlerden bazıları: