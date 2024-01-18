Tarihi bonservis! Vinicius Junior'un yeni adresi resmen açıklandı

Real Madrid sezon sonu veya devre arasında Kylian Mbappe'yi kadrosuna katmak istiyor. Bu transfer için yüksek meblağlar ödemeye hazır olan eflatun beyazlılar, Kylian Mbappe'yi kadrosuna katmasıyla birlikte aynı mevkiide rol alan Vinicius Junior ile yollarını ayırmayı planlıyor. Dönemin yıldız isimlerden birisi olan Brezilya oyuncu için Ada ekibi harekete geçti.

VINICIUS JUNIOR ADA YOLCUSU

İngiliz basının haberine göre; Premier Lig ekibi Manchester United, Real Madrid'in kapısını dev bir teklifle çalmaya hazırlanıyor. Kırmızı Şeytanlar, Vinicius Junior için 150 milyon euro teklif etmeyi planlıyor. İspanyol devi ise Mbappe'yi kadrosuna katarsa hem kadro genişliğinden hem de maaş yükünden kurtulmak için Brezilyalı oyuncuyu gözden çıkarabilir.

DEĞERİ 150 MİLYON EURO

23 yaşındaki yıldızın piyasa değeri 1510 milyon euro olarak belirleniyor. Brezilyalı golcü, bu sezon eflatun beyazlılarla çıktığı 16 maçta 9 gol 4 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi