Tarihin en garip Süper Kupa finali!

6 Şubat depreminden en çok etkilenen illerden Şanlıurfa'ya alınan Süper Kupa finali bu akşam oynanacak. Ancak final bir G.Saray-Fenerbahçe rekabeti olmaktan uzak. Zira Fenerbahçe, sahaya U19 takımıyla çıkma kararı alığını ilan etti. Bu konuda Kamuyu Aydınlatma Platformu'na da bildirim yapıldı. Açıklamada özetle, "Kupa tarihi değişmez ve yabancı hakem talebimiz kabul edilmezse sahaya U19 takımıyla çıkacağız" denildi. Fenerbahçe'nin bu KAP bildiriminde önümüzdeki sezondan itibaren 2 yıl Türkiye Kupası'na katılmama konusunda da çalışma yaptığı belirtildi.

Bu reste karşılık TFF maçın tarihini değiştirmeyip, Volkan Bayarslan'ı hakem olarak atadı. F.Bahçe'nin de sahaya U19 takımıyla çıkması kesinleşti. F.Bahçe yönetimi de taraftarlara maç konusunda herhangi bir organizasyon yapmaması çağrısında bulundu. Maçın 90 dakikasının tamamlanmayacağını açıkladı. Bu açıklama, F.Bahçe maça 9 kişiyle çıkacak ve 6 kişiye düşüp, maçın tatil edilmesini sağlayacak şeklinde değerlendiriliyor. Bu durumda maçın sonucu TFF yönetimi tarafından tescil edileceği için Galatasaray, maç sonu kupa töreni yapamayacak ve Fenerbahçe bir takım cezai yaptırımlardan kurtulmuş olacak.

399'UNCU RANDEVU

Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 114 yıllık rekabette yarın 399. karşılaşma oynanacak. G.Saray ile F.Bahçe arasındaki 6 Süper Kupa finalinde ise taraflar 3'er kez kazandı.