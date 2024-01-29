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Spor

Tarihin en pahalı transferi! Sacha Boey'den 1 imza 3 rekor

Galatasaray'dan Bayern Münih'e 30 milyon Euro bonservis ücreti ile transfer olan Sacha Boey 1 imza ile 3 yeni rekorun sahibi oldu. Fransız futbolcu, lig tarihinin de en pahalı transferi olarak tarihe geçti. İşte diğer rekorlar...

Akşam29 Ocak 2024 Pazartesi 09:01 - Güncelleme:
Tarihin en pahalı transferi! Sacha Boey'den 1 imza 3 rekor
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G.Saray, B.Münih'e 2028'e kadar imza atan Boey'in maliyetlerini açıkladı. Cim-Bom, transferden net 30 milyon euro gelir elde edecek. Yapılan anlaşmada şarta bağlı 5 milyonluk bir bonus maddesi bulunuyor. 23'lük sağ bek, başka takıma transfer olması durumunda gerçekleşmeyen bonus miktarı Alman ekibi tarafından Aslan'a ödenecek. G.Saray, Boey transferindeki anlaşma gereği, Alman deviyle iki hazırlık maçı yapacak ve buradan gelecek gelirin %50'si Sarı-Kırmızılılar'ın olacak.

Boey, attığı imzayla birlikte birçok rekoru da kırmasını bildi. Fransız oyuncu lig tarihinin de en pahalı transferi oldu. Başarılı oyuncudan önce, 2018'de, Beşiktaş'tan Everton'a 22.5 milyona transfer olan Cenk Tosun listenin başında yer alıyordu. Genç yetenek, Münih'in devre arasında en çok bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı oyuncu da olmasını bildi. Başarılı isim, Bundesliga'nın en çok para ödenen sağ beki oldu.

HAYALiM GERÇEKLEŞTi

Boey: "Hayalim gerçekleşti. Bayern gibi büyük bir kulüpte oynayacak olmak benim için bir onur. G.Saray her zaman bir parçam olacak." Bayern Münih Sportif Direktörü Christoph Freund: "Boey çok hızlı ve fi ziksel olarak güçlü bir sağ bek. Savunma kalitemizi artıracak."

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