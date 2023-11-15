İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Kasım 2023 Çarşamba / 3 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,6823
  • EURO
    31,1371
  • ALTIN
    1808.52
  • BIST100
    7665.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Tarihte ilk! Hakem hatası nedeniyle altın madalya verdiler
Spor

Tarihte ilk! Hakem hatası nedeniyle altın madalya verdiler

Dünya Güreş Federasyonu, müsabakada yapıldığı öne sürülen hakem hatası nedeniyle grekoromen stil finalinde milli sporcu Ali Cengiz'e yenilen Macar David Losonczi'nin de istisnai olarak altın madalya kazanmasına karar verdi.

15 Kasım 2023 Çarşamba 22:52 - Güncelleme:
Tarihte ilk! Hakem hatası nedeniyle altın madalya verdiler
ABONE OL

Dünya Güreş Federasyonu (UWW), 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil finalinde milli sporcu Ali Cengiz'e yenilen Macar David Losonczi'yi de müsabakada yapıldığı öne sürülen hakem hatası nedeniyle istisnai olarak ikinci şampiyon ilan etti.

UWW'den yapılan açıklamada, üyelerin, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılan organizasyonun grekoromen 87 kilo final maçının sonucu da dahil olmak üzere birçok konuyu gözden geçirmek için İsviçre'de toplandığı belirtildi.

Toplantıda, maçın sonucunu değiştiren hakem hatasının yapıldığının kabul edildiği ileri sürülen açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Uzmanların analizlerine göre hakem hatasının tartışılmaz olduğunu göz önünde bulunduran UWW, istisnai olarak, Losonczi'ye bu kategoride ikinci bir altın madalya verilmesini gerektirdiğini ve kendisinin de dünya şampiyonu olarak ilan edildiğini kabul etti."

Bu kararın güreş tarihinde bir ilk olduğu öğrenildi.

Eylül ayında düzenlenen organizasyonda rakibini 8-7'lik skorla yenen Ali Cengiz, altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olmuştu.

  • David Losonczi
  • dünya güreş federasyonu
  • altın madalya
  • ali cengiz

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.