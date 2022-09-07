Beşiktaş uzun süredir görüşmeler yaptığı Tayfur Bingöl transferinde mutlu sona ulaştı...
Alanyaspor'a imza atarken, "Hayalim Beşiktaş forması giymek" diyen 29 yaşındaki sağ bek, Siyah-Beyazlılar'a açık mesaj göndermişti. Sezonun sona ermesiyle Siyah-Beyazlılar da tecrübeli oyuncu için Akdeniz ekibiyle temasa geçmişti.
Görüşmelerde Francisco Montero'nun da Turuncu-Yeşilliler'e kiralanması konuşuluyordu. İspanyol stoperin geleceği henüz belirsizliğini korurken, resmi açıklamanın kısa sürede yapılması bekleniyor.