İSTANBUL 25°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Eylül 2022 Çarşamba / 11 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2393
  • EURO
    18,1013
  • ALTIN
    999.381
  • BIST100
    3372.03
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Tayfur Bingöl Beşiktaş'ta! 1 yıllığına kiralanacak
Spor

Tayfur Bingöl Beşiktaş'ta! 1 yıllığına kiralanacak

Beşiktaş uzun süredir kadrosuna katmak istediği Tayfur Bingöl'ün transferi için Alanyaspor'la her konuda anlaşmaya vardı.

TRT Spor7 Eylül 2022 Çarşamba 10:47 - Güncelleme:
ABONE OL

Beşiktaş uzun süredir görüşmeler yaptığı Tayfur Bingöl transferinde mutlu sona ulaştı...

Alanyaspor'a imza atarken, "Hayalim Beşiktaş forması giymek" diyen 29 yaşındaki sağ bek, Siyah-Beyazlılar'a açık mesaj göndermişti. Sezonun sona ermesiyle Siyah-Beyazlılar da tecrübeli oyuncu için Akdeniz ekibiyle temasa geçmişti.

Premier Lig yıldızı Beşiktaş için geliyor! İşte alacağı ücret

Transfer döneminin başından bu yana kulüpler arasında sıkı pazarlıklar yapılırken, TRT Spor bugün itibariyle anlaşmanın tamamlandığını duyurdu. Bu doğrultuda Tayfur Bingöl'ün bir sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyeceği kaydedildi.

Görüşmelerde Francisco Montero'nun da Turuncu-Yeşilliler'e kiralanması konuşuluyordu. İspanyol stoperin geleceği henüz belirsizliğini korurken, resmi açıklamanın kısa sürede yapılması bekleniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.