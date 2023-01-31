Tayfur Bingöl: Skoru koruyamadık

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Tayfur Bingöl, 1-1 berabere kaldıkları Fatih Karagümrük maçı sonrası konuştu.

1-1 biten maçı değerlendiren Tayfur Bingöl, "Maça güzel başladık. Golü bulduk. İkinci yarı skoru koruyamadık. Berabere bitti. 1 puanın, şampiyonluk yolunda umarım avantajını görürüz. İkinci yarıda pozisyon bulamadık. Artık Sivas maçına bakacağız. Umarım kazanırız." dedi.

Rakibin kompakt oynadığını söyleyen Tayfur Bingöl, "Karagümrük, biraz daha kompakt oynadı. Orayı çözemedik. Bir de gol yiyince 1-1 bitti. Sonuca etki edemedik. Bir dahaki hafta umarım telafi ederim." ifadelerini kullandı.