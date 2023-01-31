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Spor

Tayfur Bingöl: Skoru koruyamadık

Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

31 Ocak 2023 Salı 22:45 - Güncelleme:
Tayfur Bingöl: Skoru koruyamadık
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Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Tayfur Bingöl, 1-1 berabere kaldıkları Fatih Karagümrük maçı sonrası konuştu.

1-1 biten maçı değerlendiren Tayfur Bingöl, "Maça güzel başladık. Golü bulduk. İkinci yarı skoru koruyamadık. Berabere bitti. 1 puanın, şampiyonluk yolunda umarım avantajını görürüz. İkinci yarıda pozisyon bulamadık. Artık Sivas maçına bakacağız. Umarım kazanırız." dedi.

Rakibin kompakt oynadığını söyleyen Tayfur Bingöl, "Karagümrük, biraz daha kompakt oynadı. Orayı çözemedik. Bir de gol yiyince 1-1 bitti. Sonuca etki edemedik. Bir dahaki hafta umarım telafi ederim." ifadelerini kullandı.

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