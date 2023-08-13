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Spor

Tayfur Bingöl'den transfer haberlerine yalanlama

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık geçiren Tayfur Bingöl, hakkında çıkan haberlere cevap verdi. Siyah-beyazlı ekibe transferi gündemde olan Tayfur Bingöl, 'İki kulüp anlaşırsa gidebileceğimi ifade ettim.' ifadelerini kullandı.

13 Ağustos 2023 Pazar 19:01 - Güncelleme:
Tayfur Bingöl'den transfer haberlerine yalanlama
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Alanyaspor'un tecrübeli futbolcusu Tayfur Bingöl, hakkında çıkan Transfer iddialarına sosyal medya hesabından cevap verdi.

Beşiktaş'ın gündemindeki Tayfur Bingöl, "Transferimle ilgili eğer iki kulüp anlaşırsa, şartlar oluşursa gidebileceğimi ifade ettim." dedi.

30 yaşındaki futbolcu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Alanyasporlular, geçtiğimiz günlerde basında Alanyaspor ile ilgili benim ağzımdan yapıldığı söylenen açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Transferimle ilgili eğer iki kulüp anlaşırsa, şartlar oluşursa gidebileceğimi ifade ettim. 4 sezon formasını giydiğim Alanyaspor'da kaldığım sürece her zaman formanın hakkını sonuna kadar verdim. Formayı giydiğim sürece de vereceğim."

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