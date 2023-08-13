Tayfur Bingöl'den transfer haberlerine yalanlama

Alanyaspor'un tecrübeli futbolcusu Tayfur Bingöl, hakkında çıkan Transfer iddialarına sosyal medya hesabından cevap verdi.

Beşiktaş'ın gündemindeki Tayfur Bingöl, "Transferimle ilgili eğer iki kulüp anlaşırsa, şartlar oluşursa gidebileceğimi ifade ettim." dedi.

30 yaşındaki futbolcu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Alanyasporlular, geçtiğimiz günlerde basında Alanyaspor ile ilgili benim ağzımdan yapıldığı söylenen açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Transferimle ilgili eğer iki kulüp anlaşırsa, şartlar oluşursa gidebileceğimi ifade ettim. 4 sezon formasını giydiğim Alanyaspor'da kaldığım sürece her zaman formanın hakkını sonuna kadar verdim. Formayı giydiğim sürece de vereceğim."