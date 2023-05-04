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Spor

Tayfur'a İngiltere'den sürpriz talip

Francesco Farioli'nin Sunderland ile anlaşmasının ardından, Alanyaspor'dan eski öğrencisi Tayfur Bingöl'ü transfer etmek istediği belirtildi.

4 Mayıs 2023 Perşembe 15:55 - Güncelleme:
Tayfur'a İngiltere'den sürpriz talip
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Geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Alanyaspor'dan Beşiktaş'a 1 yıllığına kiralanan Tayfur Bingöl'ü eski hocası Farioli'nin istediği ifade edildi.

Beşiktaş'ın Alanya ile yaptığı görüşmeler devam ederken tecrübeli futbolcu geleceği hakkında kararını verdi.

Sabah'ın haberine göre, Tayfur Bingöl gelecek sezon Beşiktaş'ta oynamak istemiyor. Futbolcunun Sunderland'in teklif yapması durumunda gitmeye sıcak baktığı öne sürüldü.

Ayrıca haberde Farioli'nin Sunderland ile anlaşması iptal dahi olsa Avrupa'da başına geçeceği takıma Tayfur Bingöl'ü transfer edeceği belirtildi.

Tayfur bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 30 resmi maçta sadece 1 asist kaydetti.

  • Tayfur Bingöl
  • Sunderland
  • Farioli

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