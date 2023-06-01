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Spor

Tayland, Kanada'yı rahat geçti

FIVB Kadınlar Milletler Ligi birinci hafta maçında Tayland, Kanada'yı 3-0'lık skorla mağlup etti.

1 Haziran 2023 Perşembe 18:11 - Güncelleme:
Tayland, Kanada'yı rahat geçti
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Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Milletler Ligi birinci hafta maçında Tayland, Kanada'yı 3-0 yendi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde saat 17.00'de Polonya ile İtalya, saat 20.00'de Türkiye ile Sırbistan karşılaşacak.

FIVB Milletler Ligi ilk hafta karşılaşmaları, 4 Haziran Pazar günü sona erecek.

Salon: Antalya

Hakemler: Maamer El Keboub (Cezayir), Hamid Mohamed Ahmed Alrousi Alhammadi (Birleşik Arap Emirlikleri)

Kanada: Gray, King, Van Buskirk, Maglio, Howe, Mitrovic (Murmann, Joseph, Savard)

Tayland: Srithong, Moksri, Guedpard, Bamrungsuk, Nuekjang, Kokram (Pannoy, Pairoj, Sooksod, Sirima)

Setler: 17-25, 24-26, 21-25

Süre: 76 dakika

Kanada: 0 - Tayland: 3

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