Tayyip Talha Sanuç, milli takım kadrosundan çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaşlı Tayyip Talha Sanuç'un sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

"A Milli Takımımızın aday kadrosunda zorunlu bir değişiklik yapıldı.

Tayyip Talha Sanuç'un bugün gerçekleştirilen MR tetkikleri sonucunda, Beşiktaş - İstanbulspor karşılaşmasında sağ uyluk arka adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarılmasına karar verildi."

Bu sezon Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 21 resmi maça çıkan Tayyip Talha Sanuç, bunların 19'unda ilk 11'de yer aldı. Toplam 1701 dakika süre alan 23 yaşındaki stoper, 2 golle skora etki etti.