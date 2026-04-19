TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu Fenerbahçe ve Galatasaray'ı tebrik etti

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Opet ve finalde karşılaştığı Galatasaray Çağdaş Faktoring'i kutladı.

Türkoğlu, ABD merkezli sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa'nın zirvesinde Türkiye var! Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Opet'i kutluyorum. Finalde mücadele ederek kadın basketbolunda Avrupa'nın zirvesinde Türk derbisi izleten Galatasaray Çağdaş Faktoring'i tebrik ederim. Mücadeleleriyle sezon boyu ülkemizi gururlandıran takımlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.