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Spor

TBF, Ergin Ataman için destek mesajı yayımladı

TBF, Panathinaikos ve A Milli Basketbol Takımı'nın Başantrenörü Ergin Ataman için destek mesajı yayımladı.

IHA26 Nisan 2024 Cuma 15:40 - Güncelleme:
TBF, Ergin Ataman için destek mesajı yayımladı
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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), EuroLeague play-off turu ikinci maçında dün oynanan Panathinaikos-Maccabi Tel Aviv maçı sonrası İsrail takımından bir teknik heyet personeli tarafından tehdit edilen Panathinaikos ve A Milli Basketbol Takımı'nın Başantrenörü Ergin Ataman için destek mesajı yayımladı.

EuroLeague play-off serisi ikinci maçında Yunan ekibi Panathinaikos, konuk ettiği İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i 95-79 mağlup etti ve seride durumu 1-1'e getirdi. Karşılaşmanın ardından A Milli Basketbol Takımı ve Panathinaikos'un Başantrenörü Ergin Ataman, İsrail ekibinin teknik heyetinden bir personel tarafından tehdit edildiğini açıkladı. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) da sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla Ergin Ataman'a destek verdi. Federasyondan paylaşılan mesajda, "A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Ergin Ataman'a gerçekleştirilen tehdidi kınıyoruz. Ülkemizi yurt dışında temsil eden hocamıza tam destek verdiğimizi belirtiyor, kendisine başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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