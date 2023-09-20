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Spor

Tchouameni'den ilginç Ancelotti tepkisi

Real Madrid'in Fransız orta saha oyuncusu Aurélien Tchouameni basın mensuplarıyla ilginç bir diyalog yaşadı.

20 Eylül 2023 Çarşamba 23:33 - Güncelleme:
Tchouameni'den ilginç Ancelotti tepkisi
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Aurélien Tchouameni, Union Berlin maçı sonrası açıklama yaptı.

Tchouameni, basın mensuplarının teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Şampiyonlar Ligi favorisinin Manchester City olduğunu söylemesine dikkat çeken bir cevap verdi. Genç oyuncu açıklamasında, "Hocamız bunu mu söyledi, o zaman onunla görüşmem gerekiyor" diye konuştu.

Carlo Ancelotti Salı günü Union Berlin maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Manchester City favori çünkü geçen sezon kupayı onlar kazandı. Kadrolarında da fazla değişiklik olmadı ancak yine de sürprizler her zaman olabilir" açıklamasını yaptı.

  • Aurélien Tchouameni
  • Real Madrid
  • Fransız orta saha oyuncu

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