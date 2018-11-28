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Tedesco: Galatasaray maçının sonucu, bizi etkilemeyecek

Schalke 04 Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Porto ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

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Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile karşılaşacak Schalke'de teknik direktör Domenico Tedesco, kendi maçlarından önce oynanacak olan Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı hakkında konuştu.

Maç öncesinde konuşan genç teknik direktör, ''Galatasaray maçının sonucu, bizi etkilemeyecek. Diğer maça bakmadan kendi maçımızı kazanamk istiyoruz. O yüzden maksimum konsantrasyon sergileyeceğiz. Şu an sadece Porto maçını düşünüyoruz, gruptan çıkmayı değil.'' dedi.

'GALATASARAY YENİLİRSE...''

Schalke, Galatasaray'ın kazanamaması halinde Porto maçına çıkmadan Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmayı garantileyecek.

(Sporx)

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