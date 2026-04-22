Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Ziraat Türkiye Kupası'na veda ettikleri Konyaspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalarda hem hakem kararlarına hem de takımın performansına değindi.

Penaltı pozisyonuna ilişkin konuşan Tedesco, "VAR böyle bir penaltı veriyorsa kabul etmeliyiz, demek ki penaltıdır. Rizespor maçında yemiş olduğumuz gol bizi etkiledi. Gerçek bu." ifadelerini kullandı.

Maça istedikleri başlangıcı yapamadıklarını belirten genç teknik adam, "İstediğimiz ruhu maçın başında göremedik. Maç devam ettikçe daha iyi oynadık. Uzatmaların ilk devresinde en iyi oyunumuzu oynadık. Pozisyonlar ürettik." dedi. Gol yollarındaki eksikliğe de dikkat çeken İtalyan çalıştırıcı, "Gol atamazsan sonraki tura geçemezsin. Gol atamazsan gol yiyebilirsin. Dolayısıyla gol atmanız gerekiyor." sözleriyle değerlendirmesini sürdürdü.

Derbiye dair de mesaj veren Fenerbahçe'nin teknik direktörü, "Yola devam etmeliyiz. Takım derbide elinden gelenin en iyisini yapacak. Büyük maçlarda çok iyi performans gösterdiler." şeklinde konuştu. Yoğun fikstüre dikkat çeken başarılı çalıştırıcı, "Öncelikle toparlanmalıyız. 120 dakikada oynadılar. Galatasaray'dan 1 gün önce oynadık ama 120 dakika oynadık bu maçı. Birkaç antrenmanımız olacak derbi öncesi." ifadelerini kullandı.

Sakatlık durumu hakkında da bilgi veren Tedesco, Marco Asensio için, "Marco Asensio derbiye yetişecektir umarım. Ona ihtiyacımız var. Yarın bireysel, sonra 3 gün takımla antrenman yapmasını planlıyoruz." dedi.